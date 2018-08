FV Illertissen mit dem ersten Auswärtspunkt

vor 37 Min.

Der FV Illertissen geht in Pipinsried früh in Führung, muss aber wenig später den Ausgleich hinnehmen. Viele Möglichkeiten bleiben diesmal ungenutzt.

Von Hermann Schiller

Den ersten Auswärtspunkt hat der FV Illertissen am Samstag beim FC Pipinsried geholt. Der wartet immer noch auf den ersten Sieg. Dass die Gastgeber den mit aller Macht anstrebten, merkte man von Beginn an. Es war eine hektische Anfangsphase, Schiedsrichter Markus Pflaum (Dörfleins) zeigte bereits in der ersten Halbzeit sechs gelbe Karten. Beide Tore fielen auch innerhalb der ersten 20 Minuten, später hatten beide Teams noch genügend Möglichkeiten, einen weiteren Treffer zu erzielen.

Marco Hahn brachte den FVI bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung, indem er einen Foulelfmeter verwandelte. Maurizio Scioscia war von Torhüter Sebastian Hollenzer gefoult worden. Vorausgegangen war ein weiter Pass von Volkan Celiktas. Der Illertisser Mittelfeldspieler kam vor dem Pipinsrieder Keeper an den Ball, der konnte ihn nur durch ein Foul am Torerfolg hindern.

Die Antwort der Hausherren waren wütende Attacken und bereits in der 18. Minute gelang ihnen das 1:1. Luis Grassow, der erst im Laufe der Woche vom SSV Ulm 1846 zurückgekehrt war, köpfte einen Eckball zum Ausgleich ein. Obwohl sich die Illertisser schwer taten, einen konstruktiven Spielaufbau zu initiieren, kamen sie zu zwei Möglichkeiten. Nach einer guten halben Stunde und nach einer Einzelaktion jagte Maurice Strobel den Ball von der Strafraumlinie übers Tor. Die wohl größte Chance bot sich Felix Schröter wenige Minuten vor der Halbzeit. Er köpfte die Flanke allerdings von Mauricio Scioscia unbedrängt dem Torhüter aus wenigen Metern in die Arme.

Zu Beginn der zweiten Hälfte dominierten die Illertisser das Spiel. Tim Buchmanns Hereingabe lenkte Philipp Strobel vors Tor, doch Keeper Hollenzer konnte im letzten Moment vor Marco Hahn retten. Pech für die Illertisser, denn in der 68. Minute landet ein Schuss von Maurizio Scioscia am Innenpfosten. Den Abpraller rettet ein Abwehrspieler auf der Linie und den Nachschuss von Felix Schröter lenkt erneut ein Feldspieler übers Tor. Ein Schuss des Pipinsrieder Mittelfeldspielers Kevin Nsimba ans Außennetz leitete eine intensive Schlussphase ein.

Dabei hatte der eingewechselte Markus Bolkart zwei richtig gute Möglichkeiten. In der 77. Minute setzte er seinen Kopfball aus wenigen Metern neben den Kasten und kurz vor dem Abpfiff parierte Torhüter Hollenzer seinen Schuss mit einer tollen Reaktion. Die Gastgeber ihrerseits hatten in dieser Phase zwei Halbchancen.

FV Illertissen: Kielkopf – Buchmann, Krug, Celiktas, Zeller (81. Rausch) – Scioscia, Nebel, Hahn, P. Strobel – Schröter (87. Caravetta), M. Strobel.

