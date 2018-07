vor 36 Min.

FV Illertissen weiter ohne Niederlage Lokalsport

In seinen Vorbereitungsspielen bleibt der FV Illertissen weiter ungeschlagen. Es folgt der Testspielkracher gegen den FC Basel.

Auch in seinem vierten Vorbereitungsspiel ist der FV Illertissen ungeschlagen geblieben. 2:2 (0:2) hieß es am Ende im Testspiel gegen den württembergischen Oberligisten SGV Freiberg, der vergangene Saison nur knapp den Regionalligaaufstieg verpasst hat.

Dabei lagen die Illertisser, trotz zahlreicher eigener Torchancen, zur Pause mit 0:2 zurück. Benedikt Krug, wenige Minuten nach Wiederanpfiff, und Ruben Beneke, nach etwa einer Stunde, konnten jedoch ausgleichen. Insgesamt wurden beim FV Illertissen 14 Feldspieler eingesetzt.

Am kommenden Wochenende geht es ins dreitägige Trainingslager nach Bad Wörishofen. Dort ist am Freitag zum Abschluss des ersten Tages ein richtiges Highlight geplant. In Geretsried treten die Illertisser gegen den Schweizer Vizemeister FC Basel an, der seit vergangener Woche in Rottach-Egern am Tegernsee im Trainingslager weilt. Der schweizer Ex-Bundesligaspieler Raphael Wicky ist dort seit 2013 Trainer und Marcel Streller Teammanager. Ein Test, der für die Illertisser womöglich zu früh in der Vorbereitung kommt. Die Möglichkeit, gegen den Schweizer Vizemeister und Qualifikationsteilnehmer zur Champions-League zu spielen, gibt es allerdings nicht alle Tage. (hs)

