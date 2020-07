00:01 Uhr

FV Illertissen zeigt sich gut erholt

4:0-Sieg und ein Torwart-Test

Gut erholt von der 0:8-Klatsche gegen den SSV Ulm 1846 Fußball präsentierte sich der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen. Sein zweites Vorbereitungsspiel beim FV Ravensburg, der die vergangene Saison in der Oberliga Baden-Württemberg als Vierter abgeschlossen hat, gewann der FVI mit 4:0. Ein zudem eingeplanter Test gegen den SC Pfullendorf wurde abgesagt. Nach einer Partie des Verbandsligisten gegen Villingen war ein Spieler der Mannschaft aus dem Schwarzwald positiv auf Corona getestet worden.

Gegen Ravensburg übernahm Illertissen von Beginn an die Initiative und setzte den Gegner mit intensivem Pressing unter Druck. Nach einem etwas zu schwachen Abschluss von Natsuhiko Watanabe (8.) gelang dem Regionalligisten nach einer guten Viertelstunde die 1:0-Führung. Max Zeller war im Strafraum gelegt worden, Kai Luibrand verwandelte den fälligen Strafstoß. Weitere gute Möglichkeiten durch Fabio Maiolo, Watanabe und Kai Luibrand wurden vergeben.

Weitere Treffer fielen aber nach der Pause. Leif Estevez scheiterte bei seinem Debüt zunächst am Torhüter (50.) und auch Yannick Glessing vergab (73.). Dafür bereitete er in der 76. Minute das 2:0 vor, nach seinem Querpass schlenzte Maurice Strobel den Ball über die Linie. In der 83. Minute fasste sich der Youngster Jannis Görlich ein Herz und traf aus 16 Metern zum 3:0 in den Winkel. Den Schlusspunkt setzte Natsuhiko Watanabe. Der Japaner besorgte das 4:0.

„Das Ergebnis darf man wie schon das in Ulm nicht überbewerten“, sagte Trainer Marco Konrad: „Alle Spieler waren sehr aktiv, wir haben uns als Gruppe schon recht gut präsentiert. Ich gehe mit einem guten Gefühl aus diesem Spiel.“

In der zweiten Halbzeit getestet wurde in Ravensburg Torhüter Malte Schuchardt, der zuletzt zum Kader des Drittliga-Aufsteigers VfB Lübeck gehört hat und dort in der vergangenen Saison sieben Einsätze bekam. Auf der Torhüterposition hat der FV Illertissen bekanntlich noch Nachholbedarf. (hs)

Themen folgen