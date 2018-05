04.05.2018

FVI II hat sein Tief überwunden Lokalsport

Illertissen-Reserve auf Relegationskurs

Der FV Illertissen II hat sein Tief überwunden, nach drei Niederlagen in Folge und zwei Punkteteilungen konnte die Mannschaft von Trainer Thomas Lemke gegen Mering und Kaufbeuren endlich wieder gewinnen. Weil die Konkurrenz die Schwächephase nicht auszunutzen wusste, sind die Illertisser nun sogar zurück auf Tabellenplatz zwei und damit auf Relegationskurs zur Bayernliga.

Am Sonntag (15 Uhr) taucht mit Cosmos Aystetten allerdings der Senkrechtstarter der Saison im Vöhlinstadion auf. Der kecke Aufsteiger ist drei Mal in Folge ohne Niederlage geblieben und hat rein rechnerisch selbst noch die Chance auf den Relegationsplatz. Ein Name ist übrigens mit dem Zwischenhoch des FVI untrennbar verbunden: Yannick Glessing. Beim 2:1-Sieg des FVI in Mering hat er beide Tore erzielt, im Nachholspiel am Dienstag gegen Kaufbeuren steuerte er sogar einen Dreierpack bei. (jürs)

