FVI-Keeper Schilder hält den Punkt fest

Janik Schilder haben es die Illertisser zu verdanken, dass sie gegen den FC Pipinsried einen Zähler holen können – mit zehn Mann.

Von Hermann Schiller

Eigentlich wollte der FV Illertissen am Samstag das Heimspiel gegen den FC Pipinsried gewinnen, um endgültig aller Sorgen ledig zu sein. Doch die Tatsache, dass es mit einem torlosen Unentschieden endete, war am Schluss eher ein Punktgewinn, denn ein Verlust von zwei Zählern.

Die Illertisser waren ab der 39. Minute ein Mann weniger. Fabian Rupp hatte die Rote Karte gesehen. Im Laufduell mit Gegenspieler Atdhedon Lushi hatte er ihn zu Fall gebracht und war dabei letzter Mann. Von da an mussten die Illertisser ihre Strategie ändern und waren größtenteils darauf bedacht, kein Gegentor einzufangen.

Diese Taktik hatte bis dahin auch bei den Gästen Vorrang, sie attackierten die Einheimischen oft erst zehn Meter hinter der Mittellinie. Lediglich in der 10. Minute startete Arbnor Segashi einen Alleingang, schloss aber zu ungenau ab. Seitens der Illertisser war zwar ein Bemühen zu erkennen, es fehlten aber die torgefährlichen Aktionen. Nur ein Distanzschuss von Sebastian Schaller nach einer halben Stunde war zu vermerken. Trainer Herbert Sailer hatte diesmal Daniel Lang als Sturmspitze aufgeboten, dem man aber seine lange Pause noch anmerkte. So dauerte es bis zu der unglücklichen Roten Karte, ehe Erwähnenswertes passierte. Der anschließende Freistoß nach dem Feldverweis, den Kasim Rabihic ausführte, landete am Pfosten.

Nach der Halbzeit sah man einen FC Pipinsried, der, bedingt durch die Überzahl, klar mehr Ballbesitz hatte, aber kaum ein Durchkommen fand. Die Illertisser stemmten sich mit Macht gegen eine drohende Niederlage und kämpften um jeden Meter. In der 51. Minute wäre ihnen sogar beinahe ein Treffer gelungen, doch Torhüter Thomas Reichlmayr reagierte bei dem Distanzschuss von Antonio Pangallo glänzend. Zuvor hatte auch Illertissens Torhüter Janik Schilder sein Können gezeigt, als Gästestürmer Manuel Müller allein vor ihm auftauchte. Auch etwa zehn Minuten vor Schluss hatten es die Illertisser ihrem Mann zwischen den Pfosten zu verdanken, dass sie wenigstens einen Punkt behalten konnten. Wieder rettete er gegen Manuel Müller.

Morgen geht es für den FV Illertissen im Punktspielalltag bereits weiter. Das Schlagerspiel gegen die Münchner Löwen vom TSV 1860 steht vor einer großen Kulisse an. Dafür sind noch etwa 600 Karten an der Abendkasse erhältlich.

FV Illertissen: Schilder – Allgaier, Rupp, Strahler, Pangallo – M. Strobel, Krug, Hahn, Jann (84. Leyla) – Schaller (59. Nebel), Lang (46. P. Strobel).

