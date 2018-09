Freude und Erleichterung

vor 24 Min.

Der FV Illertissen holt gegen Garching den dritten Saisonsieg und damit wichtige drei Punkte. Zur Halbzeitpause sieht es aber noch ganz anders aus

Von Hermann Schiller

Illertissen Große Erleichterung beim FV Illertissen. Mit 4:2 (1:2) hat er am Samstag den VfR Garching geschlagen und damit wichtige drei Punkte geholt. Allerdings mussten die FVI-Akteure Schwerstarbeit verrichten, um einen 1:2-Rückstand zur Halbzeit noch umzubiegen. Dabei spielte auch die Einwechslung von Maurice Strobel und Armin Rausch eine Rolle, die jeweils einen Treffer zur Aufholjagd beisteuerten. Die anderen beiden Treffer erzielte Felix Schröter.

Er hatte seinen FVI bereits in der vierten Minute in Führung gebracht. Burak Coban legte ihm den Ball in die Gasse und er schoss zum 1:0 ein. Das war wichtig für das angekratzte Selbstbewusstsein der Illertisser. Sie waren dann auch überwiegend die spielbestimmende Mannschaft, doch so richtig zwingende Aktionen kamen dabei nicht heraus. Noch weniger waren es bei den Gästen, die aber in der 33. Minute überraschend zum Ausgleich kamen. Maurizio Scioscia erwischte bei einem Abwehrversuch Gegenspieler Mike Niebauer mit hohem Fuß am Rücken und Dennis Niebauer verwandelte den anschließenden Elfmeter zum 1:1.

Damit aber nicht genug, denn mit der zweiten Aktion, mit der die Garchinger in den Illertisser Strafraum kamen, gingen sie sogar in Führung. Dennis Niebauer tanzte geschickt zwei Gegner aus und schlenzte den Ball hoch ins lange Eck zum 2:1 seines Teams. Burak Coban hätte vor der Pause noch zwei Mal den Ausgleich schaffen können.

Trainer Stefan Anderl ging zur Halbzeit volles Risiko und wechselte mit Maurice Strobel für Maurizio Scioscia und Armin Rausch für Manuel Strahler zwei Offensivkräfte ein. Er bewies damit ein glückliches Händchen, denn schon wenige Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Armin Rausch nach einem Steilpass von Burak Coban das 2:2. Es ging ein Ruck durch die Mannschaft der Einheimischen und man merkte den unbedingten Willen, das Spiel zu drehen. Dabei kam ihnen die Ampelkarte für den gegnerischen Mittelfeldspieler Orkun Tugbay nach einer guten Stunde durchaus entgegen. Kurz zuvor lag der Illertisser Führungstreffer schon in der Luft, als Felix Schröter nach toller Vorarbeit von Max Zeller an Torhüter Maximilian Engl scheiterte. Mit Markus Bolkart für Abwehrspieler Stanislaw Herzel kam noch ein weiterer Offensivspieler beim FVI und die Aktionen wurden zwingender. In der 85. Minute traf Maurice Strobel mit einem platzierten Flachschuss aus rund 18 Metern zum 3:2. Mit dem Treffer zum 4:2 gelang Schröter in der Nachspielzeit Tor Nummer zwei. Garchings Torwart Maximilian Engl war zu einer Ecke aufgerückt und sein Tor verwaist.

FV Illertissen: Schmidt – Zeller, Krug, Strahler(46. M. Strobel), Herzel (59. Bolkart) – Scioscia (46. Rausch), Buchmann, Nebel, Hahn – Coban, Schröter.

Toto-Pokal Eigentlich wurde dem FVI für das Viertelfinale des Verbandspokals der FC Schweinfurt zugelost. Doch ob es auch so kommen wird, ist unklar. Es steht nämlich noch ein Sportgerichtsurteil aus, das den Drittligist Kickers Würzburg zum FVI-Gegner machen könnte. Schweinfurt hat unter Umständen im Achtelfinale zu wenig U23-Spieler eingesetzt.

