Für Egg geht die Saison jetzt richtig los

Illertissen II beim Tabellenführer

In der bayerischen Fußball-Landesliga steht an diesem Wochenende schon der vierte Spieltag auf dem Programm. Der FV Illertissen II tritt bereits heute die kurze Reise zum FC Gundelfingen an. Dort will man dem Tabellenführer die ersten Kratzer auf seinem bisher noch makellosen Lack verpassen. Im zweiten Heimspiel der Saison bekommt es der SV Egg mit dem zweiten Aufsteiger zu tun. Die Unterallgäuer wollen gegen den SV Bad Heilbrunn ihren chronischen Heimkomplex ablegen und endlich wieder einen Sieg im eigenen Stadion feiern.

Weitgehend gelassen und voller Tatendrang sieht man beim SV Egg der Hausaufgabe gegen den SV Bad Heilbrunn am Sonntag (17 Uhr) entgegen. Trainer Christian Möller warnt einerseits zwar vor der Euphorie des Aufsteigers aus dem Tölzer Land, hat aber auch große Erwartungen an die eigene Mannschaft: Sie trainiert gut und ist auch mit dem Kopf voll dabei.“ Nach saisonübergreifend drei Heimspielen ohne Sieg soll endlich der Knoten zu Hause platzen. Für den SV Egg geht es dabei nicht nur darum, das eigene Publikum zu verwöhnen. Es muss auch endlich der erste Saisonsieg überhaupt her. Obwohl die Leistungen nach der Einschätzung von Möller bislang gepasst haben, steht nach drei Partien nur ein Zähler auf der Habenseite. Der Trainer freut sich über den Zuwachs in seinen Übungseinheiten: „Die Urlauber kehren zurück, wir können jetzt so richtig mit der Saison beginnen.“ Manuel Schropp, am ersten Spieltag beim VfB Durach mit einem Knöchelbruch ausgewechselt, wurde am vergangenen Dienstag endlich operiert und ist auf dem Wege der Besserung. Dem Nachwuchsspieler wurden bei diesem Eingriff sieben Schrauben eingesetzt.

Zuletzt war der FC Gundelfingen so etwas wie der Lieblingsgegner des FV Illertissen II, die letzten vier Partien gewann der FVI teilweise deutlich. Auch deshalb könnte das Spiel heute Nachmittag (17 Uhr) im Gundelfinger Schwabenstadion zu einer Bewährungsprobe für die Illertisser Nachwuchskicker werden. Gundelfingen hat schließlich mehrere Rechnungen mit den Schützlingen von Trainer Markus Schaich offen. Zudem ist der FVI-Gegner nach einem perfekten Saisonstart als einziges Team der Landesliga Südwest noch ohne Punktverlust und sogar noch ohne Gegentreffer. (jürs)

