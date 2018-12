07.12.2018

Für Pfuhl wird es ernst Lokalsport

Am Samstag geht es für den TSV um den Erstliga-Aufstieg

Für die Turner des TSV Pfuhl geht es am Samstag (18 Uhr) um einiges. In Monheim (Landkreis Donau-Ries) turnen die TSV-Sportler um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Der Vizemeister der 2. Bundesliga Süd trifft auf den Meister der 2. Bundesliga Nord, dem TuS Vinnhorst aus der Nähe von Hannover. Der TSV Pfuhl turnt erstmals in seiner Vereinsgeschichte um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Die Neu-Ulmer wurden hinter dem StTV Singen Vizemeister, qualifizierten sich aber aufgrund der Abmeldungen des MTV Stuttgart und des neuen Deutschen Meisters KTV Obere-Lahn dennoch für das Aufstiegsfinale. „Nachdem es durch die Abmeldungen im nächsten Jahr um mehr als einen Platz in der ersten Liga frei wird, werden die Aufsteiger durch ein Überkreuzduell der Nord- und der Südstaffel ermittelt“, erklärt Benjamin van Aken. Der TuS Vinnhorst wurde in seiner Staffel ungeschlagen Meister und geht als Favorit in das Aufstiegs-Duell gegen Pfuhl. „Unser Gegner hat eine herausragende Saison geturnt. Sie haben eine gute Mischung aus erfahrenen und talentierten Turnern. Es wird ein schwerer Wettkampf“, sagt Cheftrainer Zaksauskas über den Kontrahenten. Dennoch müssen sich die Neu-Ulmer nicht verstecken. Denn auch die Pfuhler haben insbesondere im Saisonendspurt ihre Leistungen konstant abgerufen.

Für die Aufgabe am Samstag kann Zaksauskas auf den gesamten Kader zurückgreifen und erklärt: „Wir haben die Pausenwochen genutzt, um zu regenerieren und an der Stabilität der Übungen zu feilen.“ Die Pfuhler freuen sich auf den letzten Saison-Wettkampf. „Wir haben nichts zu verlieren und können befreit aufturnen und schauen mal was passiert“, sagt Turner Linus Mikschl zum Saisonhöhepunkt. (lev)

