1:0 in Aschaffenburg: Illertissen meistert nächste Hürde in der Regionalliga

Den vierten Sieg aus den zurückliegenden fünf Spielen gab es für den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern. Die Mannschaft gewann bei Viktoria Aschaffenburg mit 1:0 und kletterte auf den fünften Tabellenplatz.