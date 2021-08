Bezirksliga: So wurde der SV Tiefenbach Tabellenführer für eine Nacht

Plus SV Tiefenbach feiert zweiten Saisonsieg. Beim 3:0 gegen die SGM Ingstetten/Schießen nutzt das Team die Schwächen in der Gästeabwehr konsequent.

Die SGM Ingstetten/Schießen wartet auch nach dem zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga auf die ersten Punkte. Die Mannschaft des verletzten Spielertrainers Niko Berchtold unterlag beim SV Tiefenbach mit 0:3. Die Gastgeber sicherten sich zumindest für die Nacht auf Sonntag die Tabellenführung.