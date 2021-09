Bezirksliga Donau/Iller: Der TSV Obenhausen freut sich zu früh

Plus Gegen Türkgücü Ulm reicht es für den TSV Obenhausen nur zu einem Unentschieden. Erneut treten die beiden gravierenden Schwächen der Mannschaft zutage.

Eigentlich sollten in dieser Saison der Fußball-Bezirksliga keine Geschenke verteilt werden. Der TSV Obenhausen zeigte sich am Sonntagnachmittag trotzdem wieder großzügig und ließ bei seinem 2:2 beim SC Türkgücü Ulm völlig unnötig zwei Punkte liegen.