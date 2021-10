Fußball

Bezirksliga: Warum der FC Burlafingen lange um den Sieg zittern muss

Plus Der FC Burlafingen führt in der Fußball-Bezirksliga gegen den SV Lonsee früh mit 3:0. Am Ende wird es für die Gastgeber aber noch einmal knapp.

Von Michael Schuster

Der FC Burlafingen hat seine Hausaufgaben in der Fußball-Bezirksliga erledigt. Allerdings stand das 3:2 gegen den SV Lonsee trotz einer 3:0-Pausenführung lange auf der Kippe. Coach Florian Peruzzi war daher nach dem Schlusspfiff nur mit der maximalen Punktausbeute zufrieden.

