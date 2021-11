Die Lebensbeichte des Andreas Hindelang: „Ich war ein Hallodri“

Plus Andreas Hindelang galt als Juwel im Allgäuer Fußball. Ein ungezügelter Lebensstil, falsche Hoffnungen und Verletzungen standen dem 34-Jährigen lange im Weg. Jetzt hat er in Sonthofen sein Glück gefunden.

Ein Juwel, ein genialer Kicker, das vielleicht größte Allgäuer Talent seiner Generation: Andreas Hindelang war viel in seinem Fußballer-Leben – nur niemals „everybody’s darling“. Seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten polarisiert der 34-jährige Stürmer vom 1. FC Sonthofen: Wo auch immer er einen Fußballplatz betritt, wessen Trikot er auch überstreift – mit welchem Gegner er auch immer sich anlegt. „Man muss mich nicht mögen, damit komme ich zurecht. Die Menschen, die mich kennen, erleben mich anders, als ich auf dem Platz bin. Beide Seiten sind glücklich damit“, sagt Hindelang, der als Profi auch für den FV Illertissen gespielt hat.