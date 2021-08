FV Illertissen: Dieses Unentschieden fühlt sich wie ein Sieg an

Plus In der Regionalliga Bayern hat der FV Illertissen den FC Bayern München II überwiegend im Griff. Warum es trotzdem nur zu einem 1:1-Unentschieden reicht.

Ob es am berühmten Bayern-Gen lag oder das sprichwörtliche Bayern-Dusel den Ausschlag gab: Das Remis war für die bis dato verlustpunktfreien Münchner jedenfalls mehr als glücklich. Deren prominenter Trainer Martin Demichelis, früher selbst Profi beim FC Bayern, war nach der Partie – worüber auch immer – derart erzürnt, dass er nicht einmal mehr zur Pressekonferenz erschien.