Fußball

18:30 Uhr

FV Illertissen gegen FC Memmingen: Man kennt sich gut

Plus In der Regionalliga tritt der FV Illertissen am Freitag beim FC Memmingen an. Seit 2012 stehen sich die Rivalen immer wieder gegenüber – man kennt sich gut.

Von Hermann Schiller

Für den Fußball-Regionalligisten FV Illertissen geht es Schlag auf Schlag. Nur knapp 72 Stunden nach dem Heimspiel gegen den TSV Buchbach (0:1) wird am Freitagabend um 19.30 Uhr das schwäbische Duell zwischen dem FC Memmingen und dem FVI angepfiffen. Was vom Derby zu erwarten ist.

