FV Illertissen kann mit Außenseiterrolle gut leben

Marco Konrads Mannschaft kämpft am Dienstagabend in Bayreuth um den Einzug ins Finale des Ligapokals

Das lange Warten hat für Fußball-Regionalligist FV Illertissen ein Ende. Im Halbfinale des Ligapokals spielt er heute (18.30 Uhr) bei der SpVgg Bayreuth um den Einzug ins Finale eines Wettbewerbs, über den man sich für den DFB-Pokal qualifizieren kann. Gegner wäre der VfB Eichstätt, der sich am Sonntag im anderen Halbfinale mit 2:1 gegen den TSV Buchbach durchsetzte und Heimrecht genießen würde (Termin noch offen).

In Bayreuth trifft der FVI auf einen Gegner, der unter Profibedingungen arbeitet und seit vielen Wochen im Training und im Wettbewerb ist. Die Altstädter sind Teilnehmer an einer Play-off-Runde, in der zusammen mit Schweinfurt und Aschaffenburg der Meister und damit der Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation zur dritten Liga ermittelt wird. Der steht seit Samstag fest und heißt nach drei Siegen Schweinfurt 05. Die „Schnüdel“ gewannen bei den Bayreuthern mit 4:0 und sind uneinholbar. „Das ändert aber nichts daran, dass wir als Underdog dorthin fahren“, analysiert FVI-Trainer Marco Konrad. „Trotzdem ist das eine tolle Chance für uns und wir freuen uns aufs Spiel. Wir müssen und werden in Bayreuth mit Selbstvertrauen antreten, Angst war noch nie ein guter Begleiter für so eine Partie.“

Eigentlich könne man nur gewinnen, wie immer, wenn ein Außenseiter auf einen Favoriten trifft. Natürlich sei der Gegner schon im Rhythmus, habe schon einige Spiele unter Wettkampfbedingungen absolviert. Inwieweit die „Altstädter“ dabei schon Körner liegen ließen, sei nur schwer einzuschätzen.

Der FVI trifft in Bayreuth auf einen alten Bekannten, denn seit dem Winter ist sein Ex-Stürmer Alexander Nollenberger dort unter Vertrag. Er war vom FC Bayern München II dorthin gewechselt und gilt als echte Verstärkung. Dass gleichzeitig mit Markus Ziereis von Drittligist 1860 München ein Torjäger verpflichtet wurde, unterstreicht die Ambitionen der Bayreuther.

Was den Kader für das Spiel betrifft, hat Trainer Marco Konrad die Qual der Wahl. Alle Spieler sind fit, es gibt keine Verletzungen. Nach einem weiteren Test am Montagabend musste der 18-Mann-Kader für die Begegnung nominiert werden. Bezüglich Aufstellung und Taktik hält sich der Illertisser Trainer noch bedeckt, ist aber zuversichtlich, eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld zu schicken. (hs)