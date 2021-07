Fußball

Fußballer Alexander Hack: Darum bleibt er beim FSV Mainz 05

Plus Fußballer Alexander Hack aus Babenhausen hat seinen Vertrag in Mainz bis zum Sommer 2024 verlängert. Damit gehört er zu den Dienstältesten beim Bundesligisten.

Von Stephan Schöttl

Seit fast zehn Jahren spielt Alexander Hack inzwischen beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Eine derartige Karriere hätte sich der 27-Jährige aus Babenhausen als Jugendkicker beim besten Willen nicht vorstellen können. Über den TSV Babenhausen, TSV 1860 München, FC Memmingen und die SpVgg Unterhaching ging es für ihn im Juli 2014 zu den Mainzern. Trainer Bo Svensson sagt: "Hacki repräsentiert sehr viel von dem, was wir hier sein wollen." Was der Unterallgäuer selbst zu so viel Lob sagt, warum er seinen Vertrag bis Sommer 2024 verlängert hat und wie stark die Verbindungen in die Heimat noch sind, darüber hat er mit uns gesprochen.

