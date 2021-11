Fußball

10:30 Uhr

Geht Illertissens Semir Telalovic bald für den TSV 1860 München auf Torejagd?

Plus 15 Tore hat Semir Telalovic in 22 Pflichtspielen bislang für den FV Illertissen erzielt. Das weckt auch bei der höherklassigen Konkurrenz Begehrlichkeiten.

Von Stephan Schöttl

Semir Telalovic ist in dieser Saison eine Art sportliche Lebensversicherung für den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern. 15 Tore hat der 21-Jährige in bislang 22 Pflichtspielen für den FVI erzielt, seinen Marktwert hat der Deutsch-Bosnier in den vergangenen Monaten verzehnfacht. Das macht den Torjäger aber auch für andere Vereine interessant.

