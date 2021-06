Jetzt fehlen noch zwei Siege

Eichstätt ist für Illertissen die erste Hürde auf dem Weg in den DFB-Pokal

Vier Vereine kämpfen im bayerischen Totopokal noch um den Sieg und das Startrecht im DFB-Pokal. Einer davon ist der FV Illertissen, der am heutigen Dienstag (19 Uhr) im heimischen Vöhlinstadion sein Halbfinalspiel gegen den VfB Eichstätt bestreitet. Der hat sich im Viertelfinale bei Wacker Burghausen mit 1:0 durchgesetzt, während die Illertisser am Samstag mit 4:2 nach Elfmeterschießen beim FCE Bamberg siegten. Das zweite Halbfinale bestreiten der TSV Buchbach und der Drittligist Türk Gücü München, der sich am Sonntag beim Bayernligisten TSV Abtswind mit 5:3 durchgesetzt hat. Der TSV Buchbach kam durch ein Freilos ins Halbfinale.

Zwei Siege fehlen also noch für die Qualifikation für den DFB-Pokal. „Das ist unser erklärtes Ziel“, gibt Illertissens Trainer Marco Konrad ohne Umschweife vor. Die Freude über das Erreichen des Halbfinales war groß, doch jetzt gilt es, die schwierige Aufgabe gegen den renommierten Regionalliga-Konkurrenten Eichstätt zu meistern. Die Mannschaft des FVI hat nach Einschätzung ihres Trainers in Bamberg Effizienz gezeigt, ohne zu glänzen. Ganz ähnlich gehen auch die konterstarken Eichstätter gerne zu Werke.

Zwar gab es in der Pause bei den Oberbayern einige personelle Änderungen, gleich drei Stammspieler wechselten zum Regionalligakonkurrenten FC Pipinsried. Auch Torjäger Fabian Eberle hat den VfB verlassen, er ging aus familiären Gründen zum Kreisligisten SV Wettelsheim. Doch Trainer Markus Mattes hat für adäquaten Ersatz gesorgt. Einige Neuzugänge wurden verpflichtet, sie sollen die entstandenen Lücken im Kader des VfB Eichstätt füllen.

Beim FV Illertissen setzt man dagegen auf Kontinuität. Lediglich Gabriel Galinec ging während der Pause zum FC Memmingen und der hatte den Sprung ohnehin nicht geschafft. Mit Semir Telalovic kam ein neuer Spieler, der Mittelstürmer war bisher beim Verbandsligisten Ehingen-Süd aktiv. Vor dem Spiel gegen Eichstätt gibt es beim FVI allerdings einige Verletzungssorgen, denn Natsuhiko Watanabe, Daniel Dewein, Kai Luibrand und eventuell auch Marco Gölz fallen aus. Dafür könnte Sebastian Enderle wieder dabei sein.

Nach den Corona-Regeln sind am Dienstag im Vöhlinstadion 500 Zuschauer im Freien auf zugewiesenen Sitzplätzen zugelassen, deren Kontaktdaten müssen sitzplatzgenau erfasst werden. (hs)