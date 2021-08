Fußball

vor 19 Min.

Kann der FV Illertissen den FC Bayern stoppen?

Der FC Memmingen unterlag den Amateuren des Rekordmeisters am Dienstagabend mit 0:4.

Plus In der Regionalliga spielt der FV Illertissen am Samstag gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Der Kader ist gespickt mit hoch gehandelten Talenten.

Von Hermann Schiller

Den Talentschuppen des FC Bayern München empfängt der FV Illertissen am morgigen Samstag (ab 14 Uhr) in der Regionalliga Bayern. Das erste Duell der beiden Mannschaften am 24. September 2012 ist noch immer einer der Höhepunkte in der Geschichte des FV Illertissen. Damals gelang den Gastgebern unter Trainer Holger Bachthaler vor 3000 Zuschauern ein sensationeller 3:2-Sieg. Dieses Mal wird die Partie für den FVI eine Herkulesaufgabe, denn die bisherige Bilanz der „kleinen Bayern“ macht Angst und Bange.

