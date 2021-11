Fußball

Kein Sieger im Regionalliga-Derby zwischen Illertissen und Memmingen

Hart umkämpft war das Regionalliga-Derby zwischen dem FC Memmingens (links Oktay Leyla) und dem FV Illertissen (Mitte Tim Bergmiller). Am Ende teilten die beiden Rivalen die Punkte.

Plus Das Derby in der Regionalliga Bayern zwischen dem FV Illertissen und dem FC Memmingen hat erneut keinen Sieger. Was die Trainer zum 1:1 sagen.

Von Hermann Schiller

Wie schon das Hinspiel in der Regionalliga-Saison endete auch das zweite Duell des FV Illertissen mit dem FC Memmingen unentschieden. 1:1(1:1) hieß es am Ende der Partie, die eigentlich erst in der Schlussphase richtig Fahrt aufnahm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

