Fußball

16:07 Uhr

Landesliga: So lief der Saisonauftakt für Neu-Ulm und Buch

Jubel beim TSV Buch über den 4:0-Auftaktsieg in der Landesliga gegen den TSV Weilimdorf.

Plus Mit Heimspielen starteten der TSV Neu-Ulm und der TSV Buch in die neue Saison der Fußball-Landesliga. Die einen trauerten, die anderen durften jubeln.

Von Jürgen Schuster

Einen Auftakt nach Maß feierte der TSV Buch beim ungefährdeten 4:0-Heimerfolg in der Landesliga gegen den TSV Weilimdorf. Trotz der frühen 1:0-Führung durch Markus Bolkart (16.) verlief die Partie zunächst weitgehend ausgeglichen. Erst die Rote Karte gegen Weilimdorfs Maximilian Wojcik (37.) verschob die Machtverhältnisse immer mehr zugunsten der Gastgeber. Noch vor der Halbzeitpause wandelte Patrick Sailer diese Übermacht dann auch in Zählbares um. Er traf per Foulelfmeter zum 2:0 (41.) für den TSV Buch. Bolkart war zuvor von Weilimdorfs Torhüter Dominik Ferdek im Sechzehner zu Fall gebracht worden. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste zunächst völlig überfordert und fingen sich durch Lothar Zwar (47.) sowie erneut Markus Bolkart (49.) weitere Gegentreffer ein. Nun nahmen die Hausherren zunehmend den Fuß vom Gas, der TSV Weilimdorf berappelte sich ein wenig – ohne dabei jedoch wirklich gefährlich zu werden. „Da hat dann die letzte Konsequenz gefehlt, aber es war trotzdem hochverdient“, sagte Buchs Pressewart Steffen Amann nach dem Spiel.

