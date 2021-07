Mit fünf Neuen geht’s in die Saison

Gleich im ersten Spiel der Regionalliga Bayern trifft der FV Illertissen auf einen Top-Favoriten. Wie gegen Viktoria Aschaffenburg trotzdem ein Sieg her soll

Die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Bayern beginnt für den FV Illertissen am Freitag um 19 Uhr mit einem Heimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg. Im Vöhlinstadion ist damit gleich zum Auftakt eine Mannschaft zu Gast, die in Fachkreisen als Mitfavorit auf den Meistertitel in der vierthöchsten Spielklasse gilt. Auch unter den Trainern der Regionalligisten werden die Unterfranken hoch gehandelt. Weitere Titelanwärter sind der FC Schweinfurt 05, die SpVgg Bayreuth und die beiden Drittliga-Absteiger FC Bayern München II und SpVgg Unterhaching.

Die Aschaffenburger waren Tabellenführer, als die vergangene Saison nach 25 Spieltagen erst unter- und später abgebrochen wurde. Die Lizenz für die 3. Liga wurde bereits beantragt. In den Play-offs mit Schweinfurt und Bayreuth hat es letztlich aber nicht ganz für den Relegationsplatz gegen den Nord-Regionalligisten gereicht. Sicher ist aber: Die Viktoria und ihr Trainer Jochen Seitz, seit 2016 im Amt, werden in dieser Spielzeit einen erneuten Anlauf nehmen. Der ehemalige Profi (162 Bundesligaspiele), der beim 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04, VfB Stuttgart und der SpVgg Unterhaching gespielt hat, versucht es mit einem Kader, der auf einigen Positionen verändert und durchaus verstärkt wurde.

Viele sprechen vor dem Auftakt von der attraktivsten Regionalliga, die es je gab. Die größte, wenn man die Besetzung mit 20 Mannschaften als Maßstab nimmt, ist es auf jeden Fall. Es wird eine Mammutrunde, gleich am Anfang mit etlichen englischen Wochen und einem eng getakteten Terminplan.

Auch beim FV Illertissen gibt es einige Änderungen im Kader, der aber bis auf Gabriel Galinec (zum FC Memmingen) und Torhüter Tizian Fendt, der eine studienbedingte Pause einlegt, unverändert zusammenblieb. Insgesamt fünf neue Gesichter bekommen die Zuschauer zu sehen. Bleibt abzuwarten, ob Semir Telalovic (von der SSG Ehingen-Süd), Goson Sakai (VfR Aalen), Valentin Hafner (zuletzt in den USA, zuvor SSV Ulm 1846 Fußball), Kento Teranuma (Hennef 05) und Torhüter Luka Nujic (SV Sandhausen) bereits den Sprung in die ersten Elf geschafft haben. Trainer Marco Konrad ist mit seinen Neuzugängen jedenfalls zufrieden. Lob gibt es generell für die ganze Mannschaft im Bezug auf Trainingseifer und Ehrgeiz. Konrad sagt: „Wir sind nun seit knapp acht Wochen im Training. Dass da mal Verletzungen auftreten, ist normal. Insgesamt haben wir einen guten Kader. Da hat Karl-Heinz Bachthaler ein gutes Auge gehabt. Wir gehen frohen Mutes ins Spiel, wohlwissend, was da für ein Kaliber auf uns zukommt.“

Der Coach hat sich umfassend über Gegner Aschaffenburg informiert. In den Play-offs um den Meistertitel sei bereits offensichtlich gewesen, dass die Viktoria eine hohe Qualität im Kader habe und spielerisch stark sei. Konrad meint: „Das kommt meiner Mannschaft eher entgegen.“ Der Trainer strebt zweifellos drei Punkte an, es gehe aber auch darum, dass die Mannschaft zeige, was sie sich in den intensiven Trainingswochen erarbeitet habe. Allerdings fehlen Natsuhiko Watanabe, Maurice Strobel, Daniel Dewein und Janis Görlich verletzungsbedingt. Ob Valentin Hafner und Kento Teranuma dabei sind, hängt davon ab, ob ihre Spielerlaubnis bis Freitagabend vorhanden ist.

Karten zum Spiel gibt es direkt an der Kasse, eine Registrierung ist erforderlich. 200 Steh- und 400 Tribünenplätze sind erlaubt. Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens gibt es am Freitagabend an der Kasse einmalig die Gelegenheit, Dauerkarten für die FVI-Spiele in der Regional- und Landesliga für 100 Euro zu erwerben. (hs, AZ)