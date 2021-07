Fußball-Regionalliga

23:05 Uhr

Auftakt nach Maß: FV Illertissen gewinnt 1:0 gegen Aschaffenburg

Plus Mit einem 1:0-Sieg gegen Viktoria Aschaffenburg ist der FV Illertissen in die Regionalliga-Saison gestartet. Das Tor des Tages gelang einem Neuzugang.

Von Stephan Schöttl

Philipp Boyer gab in der Abendsonne Takt und Ton vor. Er in der Mitte, seine Mitspieler um ihn herum. Laut und wild feierten die Kicker des FV Illertissen den 1:0-Heimsieg gegen Titelanwärter Viktoria Aschaffenburg zum Saisonauftakt in der Regionalliga Bayern. Aber es war freilich nicht so, dass sich Boyer nur als Animateur nach dem Spiel Bestnoten verdiente. Der 25-jährige Verteidiger zeigte auch auf dem Platz seine Qualitäten.

