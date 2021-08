Fußball

vor 19 Min.

Regionalliga Bayern: Der nächste große Namen kommt zum FV Illertissen

Plus FV Illertissen erwartet am Freitagabend in der Regionalliga die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. Im Kader der Gäste findet man auch einen bekannten Fußball-Namen.

Von Hermann Schiller

Beckenbauer kommt nach Illertissen. Klingt aufs Erste komisch, ist aber so. Denn wenn am Freitagabend ab 19 Uhr die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth zum Punktspiel der Regionalliga Bayern im Illertisser Vöhlinstadion gastiert, dann ist der Enkel eines großen internationalen Fußball-Stars dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen