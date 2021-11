Fußball

15:45 Uhr

Regionalliga Bayern: Semir Telalovic macht einmal mehr den Unterschied

Plus Der FV Illertissen gewinnt in der Regionalliga Bayern auch beim TSV Buchbach. Torjäger Telalovic steht in der 81. Minute einmal mehr goldrichtig.

Von Hermann Schiller

Auch der TSV Buchbach konnte den FV Illertissen nicht stoppen: Der FVI setzte sich im Spitzenspiel der Regionalliga Bayern mit 1:0 (0:0) durch. Das goldene Tor erzielte Semir Telalovic mit seinem Saisontreffer Nummer 13 in der 81. Minute.

