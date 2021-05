Seine Jungs sind schwer zu schlagen

Aber das gilt vor dem Gipfeltreffen auch für den Gegner – der hat sogar eine noch stolzere Serie vorzuweisen

Acht Spiele in der Regionalliga Südwest, sieben Siege und ein Unentschieden – das Selbstvertrauen ist gewaltig gewachsen beim SSV Ulm 1846 Fußball vor dem Gastspiel beim Tabellenführer Freiburg II am heutigen Mittwoch (14 Uhr). „Wir wissen, dass wir schwer zu schlagen sind“, sagt dazu der Ulmer Cheftrainer Holger Bachthaler: „Und natürlich schaut jeder von uns manchmal auf die Tabelle.“

Die weist für die Ulmer acht Punkte Rückstand auf die Freiburger aus, die ihrerseits vor der Nullnummer in Kassel am Samstag sogar neun Siege nacheinander gelandet haben und die insgesamt seit 13 Spielen ungeschlagen sind. Diese Serie wollen Bachthalers Schützlinge im Nachholspiel beenden, der Trainer sagt: „Es wäre schön, wenn wir Druck auf Freiburg aufbauen könnten.“ Bei einem Ulmer Dreier würde der Rückstand noch fünf Punkte betragen, neun weitere sind in den dann noch folgenden drei Spielen zu vergeben. Mit dem SV Elversberg und den Offenbacher Kickers mischen allerdings auch noch zwei weitere Vereine mit. Für die Ulmer geht es also im Gipfeltreffen der Regionalliga vielleicht sogar in erster Linie darum, noch mehr Selbstvertrauen aufzubauen vor dem wahrscheinlich wichtigsten Spiel in der Endphase dieser Saison: dem Endspiel im WFV-Pokal gegen die TSG Balingen am kommenden Samstag.

Hoher Favorit auf den vierten Titel nacheinander sind die Spatzen ohnehin. Niemand wird Bachthaler widersprechen, wenn er sagt, dass seine Mannschaft derzeit den erfolgreichsten und besten Fußball der gesamten Saison spielt – und dass dieser Fakt öffentlich wenig gewürdigt wird. Auch deswegen, weil es eben mit hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem nicht zu Meisterschaft und Aufstieg reichen wird, was angesichts der starken Konkurrenz nicht weiter erstaunlich ist. Nur wird es eben künftig nicht leichter. Die Ulmer müssen dem Vernehmen nach in der kommenden Saison eine halbe Million Euro in ihrem Etat einsparen – es wird also eng mit der Einhaltung des Dreijahresplans. (pim)