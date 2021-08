Fußball

vor 51 Min.

Seit fünf Spielen ungeschlagen: Das steckt hinter den Illertisser Erfolgen

Plus Marco Konrad, Trainer des FV Illertissen, spricht über die Erfolgsserie seines Teams in der Regionalliga, die Verletztenliste und das Heimspiel am Freitag gegen Aubstadt.

Von Stephan Schöttl

Seit mittlerweile fünf Spielen ist der FV Illertissen in der Fußball-Regionalliga Bayern ungeschlagen. Kein Zufall, findet Trainer Marco Konrad. Vor dem Heimspiel des FVI am Freitagabend gegen den TSV Aubstadt spricht er im Interview über die Erfolgsserie, eine lange Verletztenliste und den Wert des freien Sonntags.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen