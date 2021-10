So sehen Sieger aus: FV Illertissen gewinnt auch in Eltersdorf

Plus Die Tour nach Mittelfranken hat sich für den FV Illertissen gelohnt. Beim SC Eltersdorf gewinnt der Fußball-Regionalligist ungefährdet mit 2:0.

Zum Ende der Vorrunde in der Regionalliga Bayern feierte der FV Illertissen einen 2:0-Sieg beim SC Eltersdorf. Mit dem fünften Triumph im achten Auswärtsspiel festigte das Team von Trainer Marco Konrad Tabellenplatz sechs.