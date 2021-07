Fußball

22:23 Uhr

Starker Endspurt: FV Illertissen holt einen Punkt in Memmingen

Plus In der Fußball-Regionalliga Bayern gibt es im schwäbischen Derby keinen Sieger. Der FC Memmingen und der FV Illertissen trennen sich 2:2.

Von Stephan Schöttl

Am Ende war das Glück dem FV Illertissen hold. Glück, das sich der Fußball-Regionalligist im Derby beim FC Memmingen mit einer engagierten Leistung in der zweiten Halbzeit aber auch redlich erarbeitet hatte. Die 90. Minute lief bereits, draußen an der Seitenlinie zeigte der vierte Offizielle die Nachspielzeit an, als der Ball nach einer Ecke gleich mehrmals zwischen Torpfosten, FCM-Schlussmann und Illertissens Marius Wegmann hin und her sprang - und plötzlich doch noch im Tor landete. Es war der Treffer zum 2:2-Ausgleich für die Gäste. Für Illertissen ein erlösender Moment, für den FC Memmingen wieder ein Rückschlag in den letzten Sekunden vor dem Schlusspfiff.

