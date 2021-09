TSV Buch gegen TSV Neu-Ulm: Das erwartet die Fans im Landesliga-Derby

Plus Am Samstag empfängt der TSV Buch den TSV Neu-Ulm. Warum dieses Aufeinandertreffen für die beiden Landesligisten das Spiel des Jahres ist.

Den ersten Schritt zurück zur Normalität will der TSV Neu-Ulm im Derby der württembergischen Fußball-Landesliga beim TSV Buch tun (Sa. 15.30 Uhr). Die vergangenen Tage und Wochen waren geprägt von dramatischen und tragischen Ereignissen wie dem Unfalltod eines Spielervaters und dem Zusammenbruch von Trainer Bülent Haki. Den Bucher Trainer Harry Haug hat das alles natürlich nicht kalt gelassen.