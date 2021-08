Totopokal: Darum zieht der FV Illertissen mühelos ins Achtelfinale ein

Plus In der zweiten Runde des bayerischen Totopokals setzt sich der FV Illertissen beim Bayernligisten TSV Kottern durch. Wer beim 3:0 im Allgäu besonders überzeugt hat.

Standesgemäß setzte sich Fußball-Regionalligist FV Illertissen in der zweiten Runde des bayerischen Totopokals mit 3:0 beim Bayernligisten TSV Kottern durch. Dadurch gelang der Sprung ins Achtelfinale, das am 7. September ausgetragen wird.