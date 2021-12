Totopokal-Halbfinale ausgelost: Gegen wen der FV Illertissen ran muss

Plus Im Frühjahr 2022 wird das Halbfinale des bayerischen Totopokals ausgetragen. Die Partien wurden ausgelost, der FV Illertissen kennt seinen Gegner trotzdem noch nicht.

Im "Haus des Fußball" in München hat der Bayerische Fußballverband (BFV) das Halbfinale des Wettbewerbs um den Totopokal ausgelost. Kurios: Fußball-Regionalligist FV Illertissen weiß trotzdem noch nicht, wer der nächste Gegner ist.