Totopokal: Regionalligist FV Illertissen meistert die Hürde Garching souverän

Plus FV Illertissen gewinnt in der ersten Runde des Totopokals beim Bayernligisten VfR Garching mit 2:0. Ein Neuzugang erzielt seinen ersten Treffer.

Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe Fußball-Regionalligist FV Illertissen durch ein 2:0 (2:0) beim Bayernligisten VfR Garching in die zweite Runde des bayerischen Totopokals einzog. Die wird am Dienstag, 24. August, ausgetragen. Zwei frühe Tore haben den Weg geebnet.