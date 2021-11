Fußball

vor 19 Min.

Warum der SV Tiefenbach auf die Hilfe eines Rocksängers baut

Plus Im Tabellenkeller der Bezirksliga trifft Tiefenbach auf Thalfingen. Beim SV Tiefenbach greift jetzt sogar ein Kult-Rocker aus der Region ans Mikrofon.

Von Michael Schuster

Die Fußball-Bezirksliga trägt den 15. Spieltag wegen des Spielverbots am Totensonntag schon am Samstag aus (ab 14.30 Uhr). Dabei kommt es erneut zu einigen direkten Duellen im Tabellenkeller: Der SV Tiefenbach empfängt den SV Thalfingen. Außerdem tritt die SGM Ingstetten/Schießen gegen den FC Burlafingen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen