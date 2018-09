20:20 Uhr

Ganz der Vater Lokalsport

Er erinnert nicht nur von der Statur her an seinen gleichnamigen Vater: Calvin Oldham setzt sich hier gegen vier Kölner durch.

Calvin Oldham mit einem starken Einstand, die Elche tun sich trotzdem schwer

Von Pit Meier

So ganz in der Verfassung des Frühjahrs ist der amtierende Meister noch nicht, aber gereicht hat es trotzdem. Die Elchinger Scanplus-Baskets gewannen das hart umkämpfte Auftaktspiel in der Pro B gegen die Kölner Rheinstars mit 81:76 und sind damit in der heimischen Brühlhalle seit beinahe zwei Jahren ungeschlagen.

Von den Neuzugängen hinterließ Calvin Oldham den stärksten Eindruck. Der schlaksige 2,03-Meter-Mann, der von der Statur her frappierend an seinen gleichnamigen Vater erinnert, kam auf 17 Punkte bei einer tollen Trefferquote aus dem Feld von 80 Prozent, er schnappte sich sieben Rebounds und verteilte vier Assists. Der amerikanische Aufbauspieler Dennis Mavin brauchte eine längere Anlaufzeit, am Ende war er mit 21 Zählern aber bester Werfer und in den wichtigen Momenten übernahm er die Verantwortung. Sein Landsmann Chaed Wellian dagegen stand nur knapp zehn Minuten auf dem Feld und war kein Faktor. Gewohnt zuverlässig präsentierte sich Brian Butler, der mit 17 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double auflegte. Nach einem 7:21-Fehlstart und einem 36:44-Rückstand zur großen Pause besorgte Mavin im dritten Viertel mit einem Dreier den Ausgleich, mit 6:0-Lauf im letzten Spielabschnitt zum 79:72 drehten die Elche das Spiel endgültig.

Beste Elchinger Werfer: Mavin (21 Punkte), Butler (18), Oldham (17).

Leichtes Spiel hatte die junge Mannschaft der Ulmer Orange-Academy bei ihrem 68:54-Heimsieg gegen die schwachen Erfurter Löwen. Nach ihrer 18:14-Führung legte die Academy viertelübergreifend einen 13:0-Lauf zum 31:14 hin und dann eine weitere 10:0-Serie zum Halbzeitstand von 44:18. Wirklich spannend wurde es nach der großen Pause nicht mehr, auch wenn Erfurt noch ein bisschen aufholte.

Beste Ulmer Werfer: Möbus (18), Mittmann (10), Philipps (9).

