vor 39 Min.

Ganz nah dran an den Spatzen Lokalsport

Viele Fans und gute Stimmung in der Glacis-Galerie. Es gab auch Karten für den Pokalknüller gegen Frankfurt und ein Spieler glaubt, dass eine Überraschung möglich ist

Von Stefan Kümmritz

Die Stimmung im neu formierten Regionalligateam des SSV Ulm 1846 Fußball ist offensichtlich prächtig. Diesen Eindruck jedenfalls gewannen die zahlreichen Fans, die am Samstagmittag zur Präsentation der Spatzen in die Neu-Ulmer Glacis-Galerie gekommen waren. Immerhin zwölf neue Spieler wurden verpflichtet, die es in der Vorbereitung möglichst gut zu integrieren gilt. Sie alle zeigten sich der Menge und präsentierten mit ihren Mitspielern und dem Trainergespann Holger Bachthaler, Herbert Sailer und Sven Ackermann noch einmal den WFV-Pokal, den sie am Ende der vergangenen Saison gewonnen haben.

Zuvor hatten sich, während sich eine Menge Spatzen-Anhänger am ersten Tag des freien Verkaufs Eintrittskarten fürs Pokalspiel gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt sicherten, ein paar Spieler zusammen mit Jugendlichen bei einem Fußballmatch an der Play-Station gemessen und sich wie die zuschauenden Mitspieler prächtig amüsiert. Florian Krebs, vergangene Saison Kapitän des Ulmer Teams und nach einer Verletzung wieder richtig fit, sagte am Rande: „Die bisherigen drei Wochen Vorbereitung liefen richtig gut, aber jetzt kommen die wichtigsten drei bis zum Saisonstart. Nach dem Auftaktspiel gegen Mannheim wissen wir dann gleich, wo wir stehen.“

Der lange verletzte Mittelfeldmotor Vinko Sapina weiß dagegen immer noch nicht, wo er steht: „Es wird so langsam, aber es zieht sich hin.“ Immerhin absolviert er schon wieder ein eingeschränktes Mannschaftstraining. Sehr zufrieden zeigte sich Cheftrainer Holger Bachthaler: „Bisher haben die Spieler alle Vorgaben gut umgesetzt. Die Testspiele waren gut, nur die Ruhe und Effektivität vor dem gegnerischen Tor haben noch gefehlt. Deshalb haben wir auch gegen Augsburg unglücklich verloren.“ Die Reserve des Bundesligisten setzte sich im Testspiel am Freitag mit 3:1 durch. Thomas Rathgeber erzielte die Führung für seine Mannschaft, die sich allerdings in der zweiten Halbzeit noch drei Gegentreffer einfing.

Ein konkretes Ziel für die neue Saison nannte Bachthaler bei der Präsentation nicht, er sagte aber: „Wir wollen den einen oder anderen Großen ärgern. Mal sehen, was möglich ist.“ Die Frage eines jungen Anhängers, was die Spatzen im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt schaffen wollen, beantwortete Florian Krebs, bevor die Fans dann für Autogramme der Spieler und Trainer Schlange standen: „Im Pokal sind Überraschungen möglich. Wir gehen positiv ins Spiel und denken, dass wir durchaus für eine Überraschung sorgen können.“

An die glauben die SSV-Kicker, die zu allerlei Scherzen und Späßen aufgelegt waren. Mit Blick auf seine eigene Autogrammkarte erklärte Neuzugang Nico Gutjahr, der von Drittligist Sonnenhof-Großaspach an die Donau kam: „Der hier ist der Wichtigste.“ Es wird sich herausstellen, ob das stimmt. Der Spatzen-Kader ist mit 28 Spielern sehr groß und Holger Bachthaler orakelte: „Es wird auch Enttäuschte geben. Die müssen wir auffangen.“

Themen Folgen