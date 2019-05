16.05.2019

Geglückter Auftakt

Die Ulmer Triathletinnen in Neckarsulm. Sie wurden 17.

Saison der Frauen und Masters läuft

Am Wochenende sind auch das Frauen- und das Mastersteam der Ulmer Triathleten in ihre Saison gestartet. Die Männer waren schon eine Woche früher dran. Beim Neckarsulmer Triathlon galt es, in den hügeligen Weinbergen alles aus den Beinen herauszuholen. Auf der Radstrecke (20 Kilometer) mussten die Starter über 300 Höhenmeter überwinden, auf der Laufstrecke (fünf Kilometer) knapp 100 Höhenmeter.

Bevor die Ligateams in die diesjährige Saison starten durften, waren aber zunächst die Einzelstarter (Markus König, Maresa Burri, Manfred Seybold, Bernd Hullak) am Zug. Nach 500 Meter Schwimmen im Hallenbad, zeigte sich die Sonne rechtzeitig zum Radfahren und zum Laufen. Markus König wurde Gesamtdritter (Altersklassenzweiter AK25) und auch Maresa Burri holte sich in ihrer Altersklasse (AK30) den ersten Podestplatz (Gesamtachte bei den Frauen).

Als Nächstes durften die Frauen (Naïs Geoffray, Tanja Zast, Anna Nusser, Alexandra König) im Teamwettkampf der Frauenliga starten. Sie wurden letztlich 16. von 20 Teams – ein großer Erfolg für das Ulmer Team, das hauptsächlich aus Anfängerinnen besteht. Den Abschluss des Tages machten die Masters des SSV Ulm (Jörg Schneider, Axel Domann, Michael Balmberger, Christian Ernst). Sie schnappten sich am Ende den siebten Platz im Feld aus 17 Mannschaften. (az)

Themen Folgen