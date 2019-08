00:03 Uhr

Gegner im Blickpunkt

Illertissen bekommt es mit dem ambitionierten Türkgücü München zu tun

Von Hermann Schiller

Ein schier übermächtiger Gegner wartet am Samstag (14 Uhr) auf den Regionalligisten FV Illertissen. Türkgücü München gibt seine Visitenkarte im Illertal ab. Eine Mannschaft, die unter kompletten Profibedingungen arbeitet und als Zielsetzung klar den Aufstieg und mittelfristig sogar die 2. Liga anstrebt. Aus diesem Grund hat man in München mit Rainer Maurer einen Profitrainer verpflichtet. Der hatte schon die Münchner Löwen fünf Spielzeiten in der 2. Bundesliga trainiert. Der gebürtige Mindelheimer war zwischenzeitlich in Griechenland und zuletzt in Thailand tätig. Manchem ist er vielleicht noch aus seiner aktiven Zeit beim FC Memmingen bekannt, denn dort war er einige Jahre als Spieler aktiv.

Lang ist das nun her und jetzt hat der 59-Jährige die Aufgabe bei den ambitionierten Münchnern übernommen. Dort wurde vor der Saison nicht nur gekleckert, sondern richtig geklotzt. 16 Neuzugänge sollen dazu beitragen, den Durchmarsch von der Landesliga fortzusetzen. Alle Neuen stammen aus verschiedenen Regionalligen und waren bei ihren Vereinen herausragende Spieler: Kasim Rabihic (Pipinsried), Marco Holz (1. FC Saarbrücken), Patrick Hasenhüttl (FC Ingolstadt, Trainersohn von Ralph Hasenhüttl) und eine weitere Reihe namhafter Akteure.

Der Saisonstart war zwar mit Siegen gegen Schalding-Heining und Viktoria Aschaffenburg erwartungsgemäß verlaufen, doch dann gab es gegen zwei vermeintliche Underdogs, dem VfR Garching und TSV Buchbach, Auswärtsniederlagen. Zuletzt tat sich Türkgücü beim 4:2 gegen den FC Memmingen und einem 3:2 gegen den FC Augsburg II recht schwer. „Trotzdem sind wir krasser Außenseiter“, sagt Illertissens Trainer Marco Küntzel. „Wir haben am Mittwoch in Augsburg (3:3, Anm. d. Red.) enorm viel Kraft gelassen, die Jungs waren völlig ausgepumpt. Es wird sich zeigen, ob wir trotzdem in der Lage sind, 90 Minten dagegen zu halten.“ Sein Team strebe auf alle Fälle einen Punkt an, sagt Küntzel. Ein Problem könnte allerdings werden, dass die Illertisser mit Personalsorgen ins Spiel gehen. Moritz Nebel fällt aus beruflichen Gründen aus und eine ganze Reihe von Spielern kam mit teils kräftigen Blessuren aus dem Spiel gegen Augsburg. Äußerst fraglich ist der Einsatz von Antonio Pangallo und Sebastian Enderle, auch Stanislaw Herzel könnte ausfallen. Hinzu kommt die Blessur von Yannick Glessing an der Schulter, Tim Buchmann und Maurizio Scioscia werden wohl vor Weihnachten nicht mehr dabei sein. Vielleicht führen aber diese widrigen Umstände dazu, dass die Mannschaft noch enger zusammenrückt und für eine Überraschung sorgen wird.

