Gibt es für die Pfuhler wieder einen Grund zum Jubeln?

Der Wettkampf gegen Singen ist der wichtigste der Saison. Ein Sieg würde wohl den Klassenerhalt bedeuten

Von Stefan Kümmritz

Jetzt wird es ernst für die Turner des TSV Pfuhl, ganz ernst sogar. Wenn der Neuling den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffen will, dann muss er aller Voraussicht nach am Samstag (18 Uhr) nach siebenwöchiger Wettkampfpause in heimischer Halle Mitaufsteiger StTV Singen bezwingen. Denn die Südbadener sind eine Mannschaft auf Pfuhler Augenhöhe und sie haben ebenfalls ihre beiden ersten Wettkämpfe verloren. Bei den Pfuhler Verantwortlichen gilt dieses Duell als Schicksalswettkampf, sie rechnen mit einer spannenden Auseinandersetzung in voller Halle. Um bessere Siegchancen zu haben, werden die Pfuhler erstmals den neu verpflichteten, russischen Weltklasseturner Dimitrij Lankin einsetzen. Der 22-Jährige wird an allen Geräten außer am Seitpferd turnen. An diesem soll Rokas Guscinas, der litauische Landmann von Trainer Rolandas Zaksauskas, die Kohlen für die Gastgeber aus dem Feuer holen.

Ansonsten vertraut Zaksauskas wie immer den Eigengewächsen. Lediglich hinter Jonas Useldinger steht vor dem wichtigsten Wettkampf der Saison noch ein kleines Fragezeichen. Aber der knapp 22-Jährige hat seinen Sehnenriss am Daumen auskuriert und steht im Aufgebot. Die Pfuhler können gegen Singen also in Bestbesetzung starten und das ist auch ganz wichtig. Wie der TSV Pfuhl (18:63 gegen Straubenhardt und 20:60 bei der TG Saar) hat der Stadtverein aus Singen seine ersten beiden Wettkämpfe verloren, und zwar ebenfalls gegen die Meisterschaftsanwärter: 12:76 gegen Straubenhardt und 33:41 gegen die TG Saar, die dabei auf ihre Ausländer verzichtet hat.

Topmann bei Singen ist der Russe Ivan Stretovich. Er gewann gegen die TG Saar alle seine Duelle. Stark ist auch sein Landsmann Nikita Ignatyev. Er kam gegen die TG Saar zwar nur an den Ringen zum Einsatz, aber da holte er sich einen 5:0-Sieg. Beeindruckt war Zaksauskas, der die Auseinandersetzung zwischen Singen und der TG Saar vor Ort beobachtet hat, auch von Luca Pollin, der vom MTV Stuttgart kam.

„Alle meine Jungs sind fit und wir sind gut vorbereitet“, sagt der Pfuhler Trainer. „Ich mache keinen Druck, denn das könnte schlechte Auswirkungen haben. Die Jungs sind sowieso hoch motiviert und wollen Singen auf jeden Fall schlagen.“ Das bestätigt der Pfuhler Mannschaftsführer Timo Rister: „Wir wollen dieses Duell für uns entscheiden und das können wir auch. Aber die Singener sind sicher ebenfalls bereit. Wer weniger Fehler macht, wird gewinnen. Wir werden unser Bestes geben.“

Roland Zaksauskas war vergangene Woche mit seiner Mannschaft drei Tage lang in München im Trainingslager. So ernst nehmen die Pfuhler den samstäglichen Wettkampf. Er sieht dem Duell einigermaßen gelassen entgegen: „Wenn die Singener nicht mit einer Überraschung aufwarten, sollte es für uns zum Sieg reichen. Das muss dann auch den Klassenerhalt bedeuten, denn die anderen Gegner sind wohl alle zu stark. Die trainieren zwei- bis dreimal am Tag, wir nur einmal.“

