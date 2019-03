11.03.2019

Gipfeltreffen in Blaustein ohne Sieger

Abwehr dominiert den Handballkrimi

Der TSV Blaustein und die SG Pforzheim-Eutingen trennten sich in dem hoch spannenden Spitzenspiel der vierten Liga 25:25. Die beiden besten Abwehrreihen der Liga dominierten auch diese Partie.

Im Angriff dagegen taten sich beide Mannschaften von Beginn an schwer. Insgesamt gehörte die erste Halbzeit dem Tabellendritten aus Pforzheim, der nach dem 8:8-Zwischenstand die technischen Fehler der Blausteiner nutzte und mit einer 14:10-Führung in die Halbzeit ging. Nach einem fragwürdigen Offensivfoul gegen Adrian Wowra und einer Gelben Karte gegen den deswegen protestierenden Trainer Tim Graf erwachte aber der Blausteiner Kampfgeist. Mitte des zweiten Durchgangs war der 19:19-Ausgleich geschafft und nach 50 Minuten ging Blaustein erstmals mit einem Tor in Führung. In der Folge legte der Gastgeber zunächst immer einen Treffer vor, Pforzheim glich jeweils wieder aus.

In den letzten zwei Minuten wurde es dann dramatisch. Zunächst lag Blaustein sogar mit zwei Treffern vorn (25:23), aber Pforzheim brauchte nur 14 Sekunden für den Anschluss. Der Tabellenführer von der Blau schafft beim folgenden Angriff keinen erfolgreichen Abschluss und als bereits Zeitspiel angezeigt war, traf der Pforzheimer Manuel Mönch mit einem Gewaltwurf ins rechte obere Eck zum Endstand. Jan Behr beförderte den Ball zwar anschließend noch einmal ins leere Gästetor, aber dieser Treffer wurde nicht mehr gegeben. (az)

Beste Blausteiner Werfer: Frey (7/1), Behr (4), Hoßfeld (4).

