00:03 Uhr

Gold und Silber für Alina Reh

Zehnkämpfer Eitel wird EM-Dritter

Das einsame Rennen von Alina Reh endete nach 25 Runden ganz oben auf dem Podium: Die Langstreckenläuferin vom SSV Ulm 1846 hat die 10000-Meter-Entscheidung bei den U23-Europameisterschaften im schwedischen Gävle mit 31:39,34 Minuten wie erwartet dominiert und sogar einen Meisterschaftsrekord aufgestellt. Die Laichingerin steigert die Bestmarke der gebürtigen Kenianerin Yasemin Can aus der Türkei um eine knappe halbe Sekunde. Es war übrigens bei der zwölften Auflage der U23-EM die erste Goldmedaille für Deutschland überhaupt auf dieser Strecke.

Eingehüllt in die schwarz-rot-goldene Fahne feierte Alina Reh ihren Triumph mit einer barfuß absolvierten Ehrenrunde. Es war ihre erste Goldmedaille bei einer U23-EM auf der Bahn. Vor zwei Jahren hatte sie im polnischen Bydgoszcz hinter Can Silber über 5000 Meter gewonnen. Nach ihrem Solo sagte Reh: „Ich habe einen guten Rhythmus gefunden und auf dem letzten Kilometer entschieden, es mit dem Meisterschaftsrekord zu probieren. Ich bin glücklich, dass es geklappt hat.“

Die 22-Jährige hatte im Gavlehov Stadium Park vom Startschuss weg das Kommando übernommen. Auf dem ersten Kilometer folgte ihr noch Miriam Dattke. Doch auch für die Regensburgerin war der erste Kilometer in 3:06 Minuten zu flott. Sie ließ sich zurückfallen, lief aber trotzdem unangefochten zu Silber.

Alina Reh zeigte eindrucksvoll, dass sie in dieser Altersklasse in Europa momentan eine Klasse für sich ist. Die erste Hälfte absolvierte die EM-Vierte von Berlin in 15:42,70 Minuten. Die zweiten 5000 Meter waren dann aufgrund der zahlreichen Überrundungen im Feld der 23 Läuferinnen etwa 15 Sekunden langsamer. Doch mit einem letzten schnellen Kilometer in 3:05 Minuten schnappte sich Alina Reh dann doch noch den Meisterschaftsrekord.

Am Sonntagabend nahm die Ulmerin dann auch noch die 5000 Meter in Angriff, aber diesmal musste sie sich mit Silber begnügen. Den Großteil des Rennens war sie zusammen mit Anna-Emilie Moller unterwegs. In der letzten Kurve setzte die Dänin den Sprint an, Reh konnte nicht mehr folgen und wurde Zweite in 15:11,25 Minuten.

Ihr Vereinskamerad Manuel Eitel durfte im Zehnkampf ebenfalls jubeln: Er kämpfte sich angeschlagen durch den Wettbewerb und wurde dafür mit 8067 Punkten und der Bronzemedaille belohnt. Für die WM-Norm von 8200 Zählern hat das nicht gereicht. Die war überhaupt kein Problem für den Sieger Niklas Kaul. Der Mainzer stellte mit 8572 Punkten zudem einen Meisterschaftsrekord auf. (az/pim)

