05.12.2019

Grafertshofen zieht sein Turnier durch

Zwölf Veranstaltungen in diesem Winter

Die Veranstalter von Fußball-Hallenturnieren tun sich nach wie vor schwer damit, Teilnehmerfelder auf die Beine zu stellen. Das Turnier des FV Senden, bis dahin eines der traditionsreichsten überhaupt im Bezirk, stand schon vor einem Jahr gar nicht mehr im Kalender und es taucht auch in diesem Winter nicht auf. Umso erfreulicher ist es, dass der SV Grafertshofen sein Turnier in der Weißenhorner Dreifachhalle am 5. Januar erneut durchzieht. Insgesamt sind in diesem Winter zwölf Veranstaltungen geplant, darunter sind allerdings das reine Frauenturnier des TSV Laichingen und der Ulm/Neu-Ulmer Stadtpokal, der vom 17. bis zum 19. Januar unter der Regie des SV Offenhausen am Kuhberg über die Bühne geht. Die größten Veranstaltungen sind die Turniere des TV Wiblingen (4. bis 6. Januar) und des TSV Blaustein (10. bis 12. Januar). Eine Übersicht:

Turnier des TSV Blaubeuren in der Dieter-Baumann-Halle.

Turnier der SF Illerrieden in der Turnhalle Illerrieden.

Männerturnier des TSV Laichingen in der Jahnhalle.

Frauenturnier des TSV Laichingen in der Jahnhalle.

Turnier des SV Grafertshofen in der Dreifachhalle Weißenhorn.

Turnier des TV Wiblingen in der Halle am Tannenplatz.

Turnier des SV Oberelchingen in der Brühlhalle.

Turnier des TSV Blaustein in der Lixsporthalle.

Turnier des TSV Beimerstetten in der Halle Auf der Egert.

Turnier des TSV Balzheim in der Turnhalle Balzheim.

Ulm/Neu-Ulmer Stadtpokal in der Ulmer Kuhberghalle.

Turnier der SpVgg Au in der Sporthalle Au. (pim/vowi)

