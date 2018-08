vor 52 Min.

Hängende Köpfe beim TSV Neu-Ulm zum Landesliga-Auftakt Lokalsport

Der Start des TSV Neu-Ulm in der höheren Spielklasse fällt äußerst nüchtern aus. Blaustein und Buch beginnen die Saison mit Punkteteilungen.

Von Jürgen Schuster

Im Landesliga-Aufsteigerduell war am Samstag alles drin, der Ausgang aus Sicht des TSV Neu-Ulm jedoch bitter. In einem überaus torreichen Spiel musste man gegen den TSV Oberensingen Lehrgeld bezahlen und sich mit 4:5 geschlagen geben. Die Hausherren agierten in den ersten dreißig Minuten übervorsichtig, fast ängstlich. Trotzdem hätte Maximilian Rupp für die 1:0 Führung sorgen können (25.). Sebastian Beer gelang schließlich der erste Treffer des Spiels mit einem Schuss aus der Distanz (30.). Nur vier Minuten später war Beer erneut zur Stelle und schloss seine Einzelleistung mit dem 2:0 ab (34.).

Außer einem verschossenen Foulelfmeter, Fathi Özkahraman war der Unglücksrabe (45.), hatten die Gäste bis dahin keine erwähnenswerten Möglichkeiten. Das sollte sich in den zweiten 45 Minuten grundlegend ändern. Marco Parrotta traf schnell zum 2:1-Anschluss (47.) und Michele Latte nur wenig später auch noch zum 2:2-Ausgleich (51.). Ein kapitaler Fehler im Neu-Ulmer Aufbauspiel war der Auslöser für dieses Tor. Adin Kajan konnte für Neu-Ulm noch einmal die 3:2-Führung besorgen (60.), dann hatte der alles überragende Fathi Özkahraman seinen großen Auftritt. Mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von elf Minuten drehte er die Partie (65., 73., 76.) zugunsten des TSV Oberensingen. Christian Bohnacker konnte mit seinem Treffer zum 4:5-Endstand nur noch Ergebniskosmetik betreiben (85.). Zwei Minuten zuvor hatte Mannschaftskollege Burak Tastan allerdings noch einen Handelfmeter vergeben. „Wenn man zu Hause vier Tore schießt muss man eigentlich gewinnen“ – Neu-Ulms Trainer Ünal Demirkiran haderte nach dem Spiel mit den vielen Fehlern und der noch fehlenden Handlungsschnelligkeit seiner Spieler.

TSV Neu-Ulm: Anders – Yakoubi (46. Fidan), Beer, Kögel (57. Kajan), Kurz – Schuhmacher, Merk, Casullo (71. German), Rupp, Herbst (76. Bohnacker) – Tastan.

TSV Blaustein:

Über einen Punkt zum Saisonauftakt darf man sich beim TSV Blaustein freuen. Beim TSGV Waldstetten kam man, nach einem vor allem in der Schlussphase, spannenden Match zu einem 2:2-Unentschieden. Waldstetten hatte durch Arda Cetinkaya die erste Torchance (7.). Dann war Blaustein am Zug, Raphael Ulrichs Schuss konnte von einem TSGV-Abwehrspieler in höchster Not abgeblockt werden (15.). Zwei Mal Max Schmid und Markus Breunig verfehlten das Gehäuse der Gastgeber jeweils nur knapp. Dann verflachte die Partie etwas und erst ein Foulelfmeter sorgte für etwas Aufregung. Marcel Waibel traf vom Punkt aus zum 1:0 für Waldstetten (40.).

Nach dem Seitenwechsel schienen es die Hausherren eilig zu haben. Cetinkaya (49.) und Jonas Kleinmann (51.) hätten hier bereits für die Entscheidung sorgen können. Mit zunehmender Spieldauer wurde Blaustein stärker und kam durch Michael Passer zum 1:1 Ausgleich (78.). Für Blausteins Pressewart Michelangelo Corvelli war Passer am Samstag auch der beste Mann auf dem Feld. Routiniert und mit viel Übersicht sei der ehemalige Spielertrainer des TSV zu Werke gegangen, so Corvelli. In der Nachspielzeit überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst leisteten sich die Blausteiner einen Ballverlust und wurden ausgekontert. Waibel war mit seinem zweiten Tor an diesem Tage erfolgreich (90.+6). Im direkten Gegenzug gelang Pison Nsola der 2:2 Endstand.

TSV Blaustein: Kirsch – Erhardt, M. Passer, Bihler, Schmid (89. Colley) – Schlotter (89. Litterer), Breunig, Hinkl, Both (69. Lotz) - Veith, Ulrich (87. Nsola).

TSV Buch:

Mit einer gerechten Punkteteilung ist der TSV Buch in die neue Landesligasaison gestartet. Mit einem 1:1-Unentschieden trennte man sich am Samstagabend im eigenen Stadion von NAFI Stuttgart. Die Hausherren hatten die Anfangsviertelstunde vollkommen verpennt und sich prompt ein Tor eingefangen. Nach einem Zuspiel in die Schnittstelle der Viererabwehrkette konnte Lois Hörger TSV-Schlussmann Benjamin Huber umkurven und zum 1:0 vollenden (9.). Für Buch war dieser Treffer eine Art „Hallo wach“. Jetzt fand sich das Team besser zurecht und hatte durch Markus Wanner die erste nennenswerte Möglichkeit zum Ausgleich (23.).

Nach der Halbzeitpause war NAFI zunächst wieder am Drücker, in und um den Bucher Strafraum herum aber nicht zwingend genug. Mit zunehmender Spieldauer erhöhten die Hausherren das Riskio und so auch den Druck auf das Gästetor. Dem eingewechselten Stefan Hampel gelang schließlich der verdiente 1:1 Ausgleich (82.). In der Nachspielzeit vergab Timo Leitner noch die Möglichkeit zum Bucher Siegtreffer (90.+4). „Das wäre des Guten zu viel gewesen“, gab Buchs Pressewart Steffen Amann nach der Partie zu Protokoll.

TSV Buch: Maier – Negele (71. Merkel), A. Salger, Wanner, Zott – Jenuwein (84. Thaqi), F. Zeh, Schabel (76. Hampel), M. Zeh (64. Sailer) – Leitner, Schrapp.

