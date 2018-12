13.12.2018

Hallensaison startet beim SSV Ulm Lokalsport

540 Sportler in der Messehalle

Mit dem Hallensportfest, das vom SSV Ulm veranstaltet wurde, ist die Hallensaison der Leichtathletik gestartet. 540 kleine und große Sportler bevölkerten die Messehalle an zwei Tagen und versuchten die vorangegangenen Trainingswochen in erste Leistungssteigerungen umzumünzen – was insbesondere den über 100 Ulmer Teilnehmern gelang. Von den Topathleten waren es Kugelstoßer Silas Ristl und Stabhochspringerin Stefanie Dauber, die mit 16,89 Metern, beziehungsweise vier Metern, erste Schritte in Richtung Wettkampf machten. Bei den Sprintern zeigten die Athleten von SSV-Cheftrainer Veit Rauscher schon deutliche Fortschritte und holten sich durch Valentina Steifensand (Frauen), Kim Gaupp (wU18), Viktor Bayer (Männer) und Janis Kaatz (mU18) in vier von sechs Wertungsklassen den Sieg. Kaatz sicherte sich auch noch die 60 Meter Hürden in guten 8,45 Sekunden.

Wie kleine württembergische Meisterschaften präsentierten sich die Wettbewerbe der U16 und U14. Der SSV-Nachwuchs schlug sich mit fünf Erfolgen prächtig. Gleich zwei Mal siegte in der M14 Arthur Rodrigues, dem 7,81 Sekunden über 60 Meter und 5,40 Meter im Weitsprung gelangen. In der M15 steigerte sich Yanic Türkis bei seinem Stabhoch-Erfolg auf glatte drei Meter. Neuzugang Elin Burkhardt sicherte sich den Sieg über 60 Meter Hürden der W14 in 9,66 Sekunden. Dana Aehle siegte mit 2,70 Metern im Stabhochsprung. In der U14 erzielten Franziska Wloka (1,44 Meter) und Cara Neuhäußer (1,26 Meter) mit zweiten Plätzen im Hochsprung und mit 11,30 Sekunden über 60 Meter Hürden die Topergebnisse für den SSV.

Tolle Stimmung herrschte beim Nikolaussportfest, wo 200 Kinder den Dreikampf und die Staffeln absolvierten. Bester Sprinter und Werfer war Hannes Klecker (SSV). Bei den Mädchen erzielte Alexia Aust (Erbach) das beste Sprintergebnis, Lina Straub (SSV) überquerte 1,20 Meter im Scherhochsprung, und Victoria Biesenberger gewann beim Heulerwurf. (chu)

