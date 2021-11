So kennt man ihn: Mit kurzer Hose und Mundschutz im Tor

Plus Chrischa Hannawald war einer der besten Torhüter Deutschlands. Inzwischen gibt der 50-Jährige sein Wissen an den Nachwuchs weiter – wie zuletzt beim SC Vöhringen.

„ Handball war und ist mein Leben“, sagt Chrischa Hannawald. Nach 20 Jahren Profisport und fast zehn Jahren als Leiter einer eigenen Handballschule erfüllt sich der gebürtige Illertisser auch als mittlerweile 50-jähriger Handballlehrer noch seinen sportlichen Lebenstraum.