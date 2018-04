Handspiel rettet Illertissen

00:02 Uhr

Trotz Personalsorgen punktet der FVI II

Besser als nichts: Gestern kam der FV Illertissen II zu einem, letztendlich nicht unverdienten, 1:1-Unentschieden im Derby gegen den SC Ichenhausen.

Besser als nichts vor allem deshalb, weil die Illertisser nach wie vor massive personelle Probleme plagen. Die Hausherren standen tief und überließen den Ichenhausern die Initiative. Trotzdem gelang Adrian Schock mit einem herrlichen Distanzschuss die 1:0-Führung (8.). Die hielt knappe zwanzig Minuten, ehe Christoph Schiller das Tor zum 1:1-Ausgleich und damit zum frühen Endstand gelang (25.). Ichenhausen kombinierte in der Folge ordentlich und FVI-Keeper Tizian Fendt musste dementsprechend zwei, drei Male sein Können unter Beweis stellen. Illertissens Tobi Häußler kam vor der Pause auch noch zu einer Möglichkeit für den FVI. Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer ein Spiel mit wenigen Höhepunkten, in dem dem SC Ichenhausen noch ein Treffer wegen Handspiels aberkannt wurde. Aus Sicht von FVI-Trainer Thomas Lemke allerdings zu Recht. „Wir müssen heute und in unserer Situation mit dem Punkt zufrieden sein“, sagte er nach der Partie.

FV Illertissen II: Fendt - Harsch (47. Krumpschmid), Miller, Fischäß, R. Allgaier - Amann, Hafner (73. Eraslan), Rogg (57. Soyyigit), Häußler - Glessing, Schock. (jürs)

