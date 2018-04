vor 59 Min.

Heimauftakt bei den Neu-Ulmer Spartans Lokalsport

Die Spartans spielen das erste Heimspiel der neuen Saison. Für den Verlauf der Spielzeit haben sie viel vor.

Im Oberhaus des bayerischen Football, in der Regionalliga Süd, hat die Meisterschafts-Runde 2018 begonnen. Die Neu-Ulm Spartans sind zum Saisonauftakt am vergangenen Wochenende bei den Fursty Razorbacks, einem der Aufstiegs-Aspiranten aus Fürstenfeldbruck, mit einer Niederlage gestartet (0:31). Heute (16 Uhr) geht es für Neu-Ulm im heimischen Dietrich-Lang-Stadion gegen Landsberg X-Press, einem weiteren ambitionierten Meisterschaftsfavoriten. Da soll ein positives Ergebnis eingefahren werden.

Die Neu-Ulm Spartans halten sich nun schon im vierten Jahr in der 3. Liga. „Die Regio Süd ist immer stärker geworden“, sagt Spartans-Cheftrainer Daniel Koch. So hatten die Spartans 2015 als Liga-Neuling noch den Sprung in die Relegation um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga geschafft, mussten sich dann 2017 aber mit einem der hinteren Plätze abfinden. Koch ist mit seinem Kader ausgesprochen zufrieden. Was er nicht ganz glücklich findet, ist die Tatsache, dass das Erstarken der Liga vor allem auf mehr und mehr punktuelle Verstärkungen durch US-Importe zurückzuführen ist. Mehr „selbst ausgebildete ortsansässige Spieler würden unserem Sport sehr guttun.“ (az)

