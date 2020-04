Hlozek geht

vor 34 Min.

Saisonziel verpasst: Der ehemalige Devils-Trainer verlässt den ESV Burgau

Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es amtlich: Der Eishockey-Landesligist ESV Burgau wird mit einem neuen Trainer in die nächste Saison starten. Stefan Roth tritt die Nachfolge von Stanislav Hlozek an. Im Winter hatten die Eisbären ihr erklärtes Saisonziel, die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Bayernliga, verpasst.

Der 40-jährige Roth kommt aus Peißenberg. Er ist Lehrer, verheiratet und hat zwei eishockey-spielende Söhne. Als Aktiver war er Stürmer beim TSV Peißenberg und beim EC Peiting. Als Trainer arbeitete er in Peißenberg und zuletzt beim SC Forst. Die Landesliga kennt er also. Im Eisbären-Kader sieht Roth „großes Potenzial“. Sein Ziel ist es, mit Burgau die Aufstiegsrunde zu erreichen.

Hlozek war insgesamt 13 Spielzeiten Trainer in Burgau. Der Tscheche betreute das Team zuletzt von 2017 bis 2020. Auch bei den Devils und in Senden arbeitete er als Trainer. (az)

