vor 7 Min.

Hockeyteam macht’s spannend

Zwei späte Gegentore gegen Konstanz

Der Feldauftakt der Ulmer Hockeyspieler in der Oberliga ist gelungen – auch wenn es die Donaustädter gegen den HC Konstanz unnötig spannend machten und letztlich knapp mit 3:2 gewannen. Das Team um Ersatzkapitän Clemens Ulrich startete mit den fast schon üblichen Schwierigkeiten in die Begegnung. Die Ulmer kamen im Verlauf der ersten Hälfte dann besser ins Spiel und spielten nach dem beinahe überraschenden Führungstreffer von Jugendspieler Noah Haug, der per Volley sein erstes Tor für die Spatzen erzielte, befreiter und deutlich dominanter auf. Auf weitere Tore mussten die Fans allerdings bis zur zweiten Hälfte warten. Dann waren es Jakob Rünzi nach kurzer Ecke und Linus Strähle die das 2:0 und 3:0 erzielten.

Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel schon sicher gewonnen, doch der HC Konstanz kam noch einmal zurück. Nach einem Ballverlust im eigenen Aufbauspiel und anschließendem taktischen Foul spielten die Ulmer kurz vor Ende in Unterzahl und kassierten das 1:3. Wenig später fiel dann sogar noch das 2:3 nach einer unglücklich verursachten kurzen Ecke. (az)

„Probiers doch mal aus“ – unter diesem Motto findet am Samstag, den 11.5. zwischen 10 und 13 Uhr der diesjährige Schnuppertag der Hockeyabteilung des SSV Ulm 1846 statt. Auf dem Kunstrasenplatz in der Friedrichsau sind interessierte Mädchen und Jungen eingeladen Hockey auszuprobieren.

